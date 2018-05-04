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Александр Кожевников: Назначение Воробьева стало неожиданным для всех
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Александр Кожевников: Назначение Воробьева стало неожиданным для всех 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Как нам покажут чемпионат мира. Смотрите большой хоккей из Дании!
— В сборной России буквально за месяц до турнира произошла смена тренера. Национальную команду покинул Олег Знарок. Стоит ли требовать от Ильи Воробьёва незамедлительного результата? — Конечно, Воробьеву и хоккеистам требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу, поскольку это назначение получилось очень неожиданным для всех. Изначально Илья не готовил сборную — пришлось перестраиваться. Отсюда и поражения. Игра у команды есть, а результата нет. Не хватает реализации большинства. Его необходимо наигрывать. С данным компонентом, к сожалению, у российских хоккеистов есть проблемы практически на всех уровнях., — цитирует Кожевникова RT. — А это сейчас главное в хоккее. С самоотдачей, думаю, проблем не будет.
Поэтому в каком-то смысле в случае неудачи можно будет оправдать её странной тренерской рокировкой. Точнее, даже не оправдать, а списать всё на неё. Но от сборной всегда ждут только побед. Задача у нашей команды одна — золото. Плюс состав подобрался весьма боеспособный, тех же олимпийских чемпионов достаточно.
— Знарок во время ЧМ будет выполнять роль тренера — консультанта сборной. Как думаете, он будет вмешиваться в работу Воробьёва и давать ему советы? — Конечно, нет. Это лишь формальность. Знарок просто дорабатывает свой контракт с ФХР. Спрашивается, как он будет консультировать Воробьёва, если даже не поедет в Данию? У Ильи своё видение хоккея, свои взгляды на состав и тактику.
— По последним матчам сборной вы заметили изменения в игре команды, которые привнес новый тренерский штаб? — Они есть.
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