Александр Кожевников: Назначение Воробьева стало неожиданным для всех

Как нам покажут чемпионат мира. Смотрите большой хоккей из Дании!

— В сборной России буквально за месяц до турнира произошла смена тренера. Национальную команду покинул Олег Знарок . Стоит ли требовать от Ильи Воробьёва незамедлительного результата? — Конечно, Воробьеву и хоккеистам требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу, поскольку это назначение получилось очень неожиданным для всех. Изначально Илья не готовил сборную — пришлось перестраиваться. Отсюда и поражения. Игра у команды есть, а результата нет. Не хватает реализации большинства. Его необходимо наигрывать. С данным компонентом, к сожалению, у российских хоккеистов есть проблемы практически на всех уровнях., — цитирует Кожевникова RT. — А это сейчас главное в хоккее. С самоотдачей, думаю, проблем не будет.

Поэтому в каком-то смысле в случае неудачи можно будет оправдать её странной тренерской рокировкой. Точнее, даже не оправдать, а списать всё на неё. Но от сборной всегда ждут только побед. Задача у нашей команды одна — золото. Плюс состав подобрался весьма боеспособный, тех же олимпийских чемпионов достаточно.

— Знарок во время ЧМ будет выполнять роль тренера — консультанта сборной. Как думаете, он будет вмешиваться в работу Воробьёва и давать ему советы? — Конечно, нет. Это лишь формальность. Знарок просто дорабатывает свой контракт с ФХР. Спрашивается, как он будет консультировать Воробьёва, если даже не поедет в Данию? У Ильи своё видение хоккея, свои взгляды на состав и тактику.

— По последним матчам сборной вы заметили изменения в игре команды, которые привнес новый тренерский штаб? — Они есть.