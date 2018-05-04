Евгений Плющенко: Если б не помирились с Максимом Ковтуном, работать бы не смогли

Инна Гончаренко вас благодарила за то, что любезно предоставили лед ей и ее теперь уже бывшему ученику Максиму Ковтуну. Вы действительно хотели поработать с ним?

— Мы и работали. Договорились с Инной Германовной, приступили к тренировкам. Но Макс решил вернуться к Елене Буяновой . Ну, хорошо (улыбается).

— Как возникла мысль пригласить Ковтуна, ведь у вас был постоянный обмен колкостями и до Сочи, и после Сочи?

— Вообще я позвал на работу в свою академию Инну, но она сказала, что придет только с Максом. Я согласился. Пожалуйста, давайте с Максом. Она за него держалась, конечно… Словами не передать. А по поводу колкостей, так эта большая работа шла от тренеров. Это 100%.

— По формированию этого стыка Плющенко — Ковтун?

— По всему. Макс был помоложе. Ушки развесил и слушал.

— Сейчас вы с ним помирились?

— Да, сейчас мы с ним в нормальных отношениях. Если б не помирились, работать бы не смогли. Мы с ним пообщались. И начали с чистого листа. Восстанавливать его пришлось реально с нуля. У него был большой вес, я пригласил специально для него специалиста — трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу. Тем, чем занимался я в свое время, готовясь к Олимпийским играм, сезону, то же я стал давать и Ковтуну. Я начал с ним танцевать. Для разминки, которую проводил со мной мой хореограф Давид Авдыш . Максиму понравилось. С Инной мы вообще суперобщий язык нашли. Но, так как он все-таки ушёл от Инны, наши пути разошлись. Но он спортсмен, выбрал свою дорогу. Значит, чувствует, что в той команде, может быть, будет ему лучше.

— Ваш каток ему был маловат?

— Поменьше — да, и из-за этого тоже были сложности. Через два месяца мы достроим новый, и старшие юниоры со взрослыми перейдут на большую площадку. А в ЦСКА-то здорово — государство, армия, зарплаты отличные. Я узнал об их ставках, так таких вообще нигде нет. Конечно, за такой классный клуб, как ЦСКА, можно кататься.

— После того как Ковтун ушёл в ЦСКА, в каких отношениях вы с ним остались?

— Общаемся.

— Он извинился?

— Сказал: «Я принял решение». Я ответил: «Макс, это твое решение». Я адекватный человек, обеспеченный, у меня все есть. Они пришли, потом ушли. Это их дело. Кто-то на моем бы месте страдал, а я на сегодняшний день страдать не буду. Может быть, в дальнейшем я изменюсь, но сегодня нет.

— Он выбрал ЦСКА из-за финансов, на ваш взгляд?

— Мне он сказал, что у нас маленькая площадка, поэтому он уходит от своего тренера туда. Я же был ему не тренером, а консультантом.