«Бессмертный полк» пройдет по Алматы в День Победы

«Бессмертный полк» пройдет маршем по Алматы 9 мая. Жители южной столицы Казахстана выйдут на улицы с портретами своих родственников-фронтовиков. Корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов узнал, как готовятся к параду памяти героев.

Алуа Байкодамова — внучка знаменитого генерала Ивана Панфилова. Каждый год она принимает участие в марше «Бессмертного полка». В этот раз вместо портрета прославленного деда она понесет фотографию Тулеугали Абдыбекова.

«Было бы справедливо, поскольку я не знаю, есть ли у него ближайшие родственники. Было бы справедливо, чтобы кто-то понес именно этот портрет», — говорит Алуа Байкадамова.

Тулеугали Абдыбеков уничтожил около четырехсот фашистов. Немцы прозвали его «Черная смерть». Бойца трижды представляли к званию Героя Советского Союза. На фронт Тулеугали Абдыбекова призвали, когда ему было 25 лет.

«Чтобы его приписать к каким-то войскам, он сказал «Я охотник». Тогда он прошел снайперскую школу и дал обязательство: «Я, Тулеугали Абдыбеков, обязуюсь к 7 ноября 1942 года уничтожить 150 фашистов». К 7 ноября 1942 года, это за полгода, он уничтожил 217 фашистов», — рассказывает внучка генерала Ивана Панфилова.

В прошлом году акция «Бессмертный полк» объединила около ста тысяч человек. В алматинском координационном центре надеются, что в этот раз людей будет больше.

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