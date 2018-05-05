Чухлов: «Хочется, чтобы „Локомотив“ стал чемпионом»

"У «Локомотива» — своя нервозность. Им за пять туров до финиша уже повесили золотые медали на шеи, на деле же все оказывается не так просто. Результаты настолько непредсказуемы, что в любой момент ситуация наверху турнирной таблицы может поменяться. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы «Локомотив» стал чемпионом.

Почему именно «Локомотив»? Наблюдается ажиотаж вокруг раскрученного "Спартака" . «Зенит» стараются прикопать пониже, «Спартак» — приподнять. «Локомотив» вообще всерьез не рассматривали, но он стабильно набирал свои очки и оказался на первом месте. Хотя лидерской игры «железнодорожники», конечно, не показывают. Это наглядно продемонстрировал и последний матч с «Краснодаром», — сказал Чухлов.

За два тура до завершения чемпионата «Локомотив» занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.