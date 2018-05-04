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Пермячка Дарья Хохлова вышла в финал конкурса красоты «Мисс Аполлон» в Турции
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Пермячка Дарья Хохлова вышла в финал конкурса красоты «Мисс Аполлон» в Турции 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Публикация от hohlovadasha (@hohlovadasha) 3 Май 2018 в 8:19 PDT  Пермская красавица Дарья Хохлова поборется за победу в международном конкурсе красоты «Мисс Аполлон», который проходит сейчас на побережье Эгейского моря в турецком Дидиме.
Участие в международном конкурсе красоты «Мисс Аполлон» принимают девушки из России и стран ближнего зарубежья. Кроме Дарьи Хохловой за победу в конкурсе поборются 18 красавиц.
— В этом году конкурсу исполняется 10 лет, — рассказала пермячка 59.ru. — Это международный конкурс и проходит в Турции в Дидиме. Конкурс очень интересный, сегодня у нас будет промежуточный этап «Мисс Бикини».
В своем Instagram Дарья Хохлова просит друзей и подписчиков поддержать ее. За победу в конкурсе девушки получают титул «Мисс Аполлон» и ценные подарки. В прошлом году победительницей конкурса стала 19-летняя Екатерина Рыжова из Ульяновска.
В этом году Дарья Хохлова уже становилась обладательницей титула «Мисс бикини» на международном конкурсе «Мисс туризм» в Малайзии. Девушка выходила в финал конкурса «Мисс Волга», где заняла третье место в конкурсе «Мисс национальный костюм». В 2016 году пермячка успешно выступила на главном конкурсе красоты страны и стала «Юной красой России».
Ранее многодетная мама из Перми Наталья Ежова завоевала две короны на конкурсе красоты в Москве.
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