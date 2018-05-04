Оршуш стала чемпионкой Европы по борьбе в весе до 53 кг

Россиянка Стальвира Оршуш завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Каспийске, в весовой категории до 53 кг. В финальной схватке Оршуш в начале второго периода досрочно победила Ванесу Колодинскую на туше. Счёт к этому моменту был 7:0 в пользу россиянки.

Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Катаржина Кравчик (Польша) и Мария Преволараки (Греция).