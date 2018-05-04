Стальвира Оршуш, Ирина Ологонова и Инна Тражукова вышли в финал ЧЕ по женской борьбе

В Каспийске продолжается чемпионат Европы по женской борьбе. По итогам второго дня соревнований в финалы вышли ещё три россиянки. Стальвира Оршуш в весовой категории до 53 кг оказалась сильнее полячки Катаржины Кравчик со счётом 6:5. За титул Стальвира поспорит с Ванесой Колодинской из Белоруссии.

В весе до 57 кг россиянка Ирина Ологонова взяла верх над Алёной Колесник из Азербайджана — 3:2. В финале её соперницей станет болгарка Биляна Дудова.

Также в финал чемпионата Европы вышла Инна Тражукова в весовой категории до 62 кг. В полуфинале она уверенно победила немку Лузи Манзке со счётом 8:2. В схватке за золото Инна встретится с Таибе Юсейн из Болгарии.

В весовой категории до 72 кг Алёна Перепёлкина проиграла в полуфинале Анастасии Зименковой из Белоруссии — 5:7 и продолжит борьбу за бронзу.

Составы финальных пар:

53 кг: Стальвира Оршуш (Россия) — Ванеса Колодинская (Белоруссия)

57 кг: Ирина Ологонова (Россия) — Биляна Дудова (Болгария)

62 кг: Инна Тражукова (Россия) — Таибе Юсейн (Болгария)

65 кг: Элис Манолова (Азербайджан) — Петра Олли (Финляндия)

72 кг: Дженни Франссон (Швеция) — Анастасия Зименкова (Белоруссия)