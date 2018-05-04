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Иллюзия со стрелкой: изобретение японского ученого заинтересовало пользователей Сети
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Иллюзия со стрелкой: изобретение японского ученого заинтересовало пользователей Сети 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Сети обсуждают видео, на котором демонстрируется изобретение математика Кокити Сугихара из японского университета Мэйдзи. Ученый создал объемную оптическую иллюзию. Она представляет из себя стрелку, всегда указывающую направо.
Иллюзия сохраняется, даже если стрелку разворачивают на 180 градусов.
Работает она и напротив зеркала. В этом случае в отражении стрелка всегда повернута влево.
Форма стрелки Сугихары особая и обладает специальным рельефом. Из-за него внешний вид предмета меняется в зависимости от угла зрения.
Если же смотреть на стрелку сверху, она кажется совершенно симметричной.
Недавно на YouTube появилось видео, на котором изображен обычный пластиковый стакан. Если его наклонить, то предмет меняет свою форму. В ролике авторы показали и другие иллюзии, которые попытались разгадать пользователи.
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