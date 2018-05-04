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РМК приглашает южноуральцев на соревнования по воркауту
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РМК приглашает южноуральцев на соревнования по воркауту 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Русская медная компания проведет в Челябинской области серию соревнований по силовому спорту «Рекорд Победы», приуроченных к празднованию 9 Мая.
Южноуральские мастера воркаута будут состязаться в двух дисциплинах: «силовой фристайл» и «силовое троеборье». Фристайл подразумевает выполнение различных элементов и трюков за определенное время. Троеборье включает три упражнения: подъемы с переворотом/ выходы силой, подтягивания, отжимания от брусьев. Кроме того, на соревнованиях по воркауту «Рекорд Победы» планируется установить рекорды города и области в четырех дисциплинах: выход силой, подтягивания, отжимания от брусьев и отжимания от пола.
Турниры будут проходить на воркаут-площадках и в воркаут-парках, установленных Русской медной компанией. В Коркине мероприятие пройдет 7 мая в 12:00 на территории школы № 2, в Карабаше — 8 мая в 12:00 на территории спорткомплекса «Металлург», в Челябинске — 9 мая в 12:00 в Парке Тищенко.
Для зрителей и болельщиков соревнований «Рекорд Победы» предусмотрена развлекательная программа, мастер-классы по силовому спорту, конкурсы, призы и подарки.
«Для Русской медной компании День Победы — это один из самых близких, важных и дорогих сердцу праздников. Это история наших семей, наших дедов и прадедов, память о великом подвиге и благодарность за мир. Мы всегда стараемся приурочить к 9 мая особенные мероприятия, — отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. — В соревнованиях по силовому спорту «Рекорд Победы» мы видим воспитательную роль — это дань истории и способ привлечь больше граждан к занятию спортом и здоровому образу жизни».
Фото: пресс-служба РМК
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