«Герта» объявила о подписании нападающего «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джавайро Дилросун перешел в берлинскую «Герту», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

С 19-летним футболистом подписан долгосрочный контракт. В «Герту» Дилросун переходит на правах свободного агента.

Дилросун перебрался в академию «МанСити» летом 2014-го из «Аякса». В этом сезоне полузащитник провел 14 поединков в составе молодежной команды «горожан», отличившись пятью ассистами.

В активе Дилросуна имеется 1 матч и 1 гол в составе молодежной сборной Нидерландов.