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«Герта» объявила о подписании нападающего «Манчестер Сити»
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«Герта» объявила о подписании нападающего «Манчестер Сити» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Джавайро Дилросун перешел в берлинскую «Герту», сообщает официальный сайт немецкого клуба.
С 19-летним футболистом подписан долгосрочный контракт. В «Герту» Дилросун переходит на правах свободного агента.
Дилросун перебрался в академию «МанСити» летом 2014-го из «Аякса». В этом сезоне полузащитник провел 14 поединков в составе молодежной команды «горожан», отличившись пятью ассистами.
В активе Дилросуна имеется 1 матч и 1 гол в составе молодежной сборной Нидерландов.
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