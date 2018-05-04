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В Пскове для детей прошел Урок мужества
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В Пскове для детей прошел Урок мужества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В канун Дня Победы на встречу с ребятами из Псковского детского дома пришли стражи порядка и общественники. Урок мужества организовали для юных горожан инспектор ПДН Оксана Чашкина, представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову, а также ветеран Вооруженных сил, участник боевых действий в Афганистане и миротворческой миссии в Югославии Сергей Карпухин.
Ветеран провел небольшой экскурс в историю, отметив особую роль древнего Пскова, который вошел в историю как город-воин, снискавший себе неувядаемую славу бесстрашного защитника западных рубежей Родины. И не случайно Указом Президента России Пскову было присвоено почетное звание «Город воинской славы», а на площади Победы в торжественной обстановке открыта мемориальная стела.
Кадровый военный говорил о преемственности поколений. Он рассказал о своем деде, который в годы Великой Отечественной войны дошел с боями до Праги, а теперь уже его сын выбрал эту достойную профессию — защитника Отечества. Сергей Карпухин подчеркнул, как важно всегда помнить о тех людях, которые ценой своей жизни подарили мир нынешнему поколению, и стараться вносить свой посильный вклад в развитие родного края. А молодым людям следует готовиться к армейской службе, активно заниматься спортом и прилежно учиться.
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