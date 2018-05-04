СМИ: «Ювентус» нацелился на Марсьяля

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля , сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. По данным издания, манкунианцы установили на 22-летнего француза цену в 50 миллионов евро.

"Ювентус" планирует приобрести Марсьяля на замену нападающего «Старой Сеньоры» Марио Манджукича , который, скорее всего, покинет клуб летом. Сам француз тоже не прочь сменить футболку «Манчестера» на другую, поскольку не получает достаточного количества игрового времени и ищет команду, которая оценила бы его таланты по достоинству.

В этом сезоне Марсьяль провел 43 матча, забил 11 голов и сделал 10 голевых передач.

Нападающий перешел в «МЮ» из «Монако» в 2015 году за 60 миллионов евро.