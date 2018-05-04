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Неизвестный грызун в Муравленко напал на собаку и покушался на автомобиль
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Неизвестный грызун в Муравленко напал на собаку и покушался на автомобиль 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Муравленко пользователи соцсетей засняли интересное видео. На пересечении улиц Ленина и Школьная собака играла с каким-то грызуном.
Одни из горожан предположили, что это крыса, другие, что это ондатра, которые завсегдатые жители озера рядом с больницей.
Как прокомментировал корреспонденту ИА «Север-Пресс» заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН в городе Лабытнанги Александр Соколов, это животное действительно ондатра. Такое поведение — это обыкновенная защитная реакция зверя на собаку.
Он отметил, что эти животные могут встречаться в городе особенно в период половодья.
«Ондатры могут быть переносчиками многих опасных заболеваний, поэтому не стоит приближаться к ним близко ни людям, ни животным», — предостерег Александр Соколов.
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