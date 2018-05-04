Неизвестный грызун в Муравленко напал на собаку и покушался на автомобиль

В Муравленко пользователи соцсетей засняли интересное видео. На пересечении улиц Ленина и Школьная собака играла с каким-то грызуном.

Одни из горожан предположили, что это крыса, другие, что это ондатра, которые завсегдатые жители озера рядом с больницей.

Как прокомментировал корреспонденту ИА «Север-Пресс» заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН в городе Лабытнанги Александр Соколов , это животное действительно ондатра. Такое поведение — это обыкновенная защитная реакция зверя на собаку.

Он отметил, что эти животные могут встречаться в городе особенно в период половодья.

«Ондатры могут быть переносчиками многих опасных заболеваний, поэтому не стоит приближаться к ним близко ни людям, ни животным», — предостерег Александр Соколов.