Британским фанатам рассказали о российских клещах

Британская благотворительная организация The Encephalitis Society распространила среди болельщиков, собирающихся на чемпионат мира по футболу в Россию, сообщение об угрозе клещевого энцефалита в городах, где будет играть английская сборная.

По предварительным оценкам, в Россию этим летом собираются приехать до 20 тысяч футбольных фанатов из Великобритании. Представители The Encephalitis Society объявили, что в трех принимающих городах России, где будут проходить игры с участием англичан, имеется риск быть покусанным клещами, распространяющими клещевой энцефалит.

В «тройку» городов вошли Калининград, Волгоград и Нижний Новгород. «Тысячи болельщиков, отправляющихся в Россию, могут быть укушены клещами, если они планируют осмотр достопримечательностей или активный отдых по лесным и травянистым участкам, включая пешие и велопрогулки, а также автомобильные поездки, — заявила Ава Эстон (Ava Easton), исполнительный директор The Encephalitis Society. — Это может стать причиной тяжелого заболевания, поэтому болельщикам следует обсудить эту проблему со своими врачами за 4-6 недель до отъезда».

По данным, приводимым британскими экспертами, в России, площадь которой составляет более 17 млн кв.км, регистрируется больше всего случаев клещевого энцефалита (КЭ) по сравнению с другими странами. В последние 10 лет этот показатель составляет 1,9 случаев КЭ на 100 тысяч человек населения. Правда, утешают эксперты, показатели заболеваемости в «тройке» принимающих англичан городов — умеренные или низкие, как и в Москве, в которую чемпионат придет 15 июля.

Страх британцев перед российскими клещами объясним: в Великобритании эти распространители инфекции не встречаются. Среди прочих предупреждений об опасностях России для гостей из Англии — сообщения о риске нападений медведей в диких уголках страны, а также угрозы со стороны российских футбольных фанатов.