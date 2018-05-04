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Сотрудники МВД по Республике Хакасии стали победителями регионального турнира по гиревому спорту
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Сотрудники МВД по Республике Хакасии стали победителями регионального турнира по гиревому спорту 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 55 минут назад
Открытый региональный турнир по гиревому спорту имени генерал-майора ВДВ В. А. Кочеткова проходил с 29 апреля по 1 мая в п. Шушенском Красноярского края и был посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях принимали участие более 100 спортсменов из Хакасии, Красноряского края, Кемеровской и Иркутской областей. Обойдя всех соперников, подняв две 24-килограммовых гири по длинному циклу 88 раз, абсолютным чемпионом турнира стал сотрудник отряда специального назначения «Гром» Управления наркоконтроля МВД по Республике Хакасия Игорь Артемьев. Он занял первое место в весовой категории до 85 килограммов.
Бронзу соревнований в весовой категории свыше 85 килограммов завоевал сотрудник ОСН «Гром» Руслан Бурдюгов с результатом в 57 подъемов гирь по длинному циклу.
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