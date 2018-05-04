Сотрудники МВД по Республике Хакасии стали победителями регионального турнира по гиревому спорту

Открытый региональный турнир по гиревому спорту имени генерал-майора ВДВ В. А. Кочеткова проходил с 29 апреля по 1 мая в п. Шушенском Красноярского края и был посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях принимали участие более 100 спортсменов из Хакасии, Красноряского края, Кемеровской и Иркутской областей. Обойдя всех соперников, подняв две 24-килограммовых гири по длинному циклу 88 раз, абсолютным чемпионом турнира стал сотрудник отряда специального назначения «Гром» Управления наркоконтроля МВД по Республике Хакасия Игорь Артемьев . Он занял первое место в весовой категории до 85 килограммов.

Бронзу соревнований в весовой категории свыше 85 килограммов завоевал сотрудник ОСН «Гром» Руслан Бурдюгов с результатом в 57 подъемов гирь по длинному циклу.