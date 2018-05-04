Первый велозабег в этом сезоне прошел в Истре

Его участниками стали юные спортсмены. А вот болеть за велосипедистов пришли не только их родители, но и именитые велогонщики.

Детский велозабег приняла

«Арена-Истра». Самому взрослому гонщику — 12 лет, самому юному — 6. Дистанция для каждого возраста выбиралась индивидуально.

Проходить дистанцию легче, когда есть группа поддержки. Поболеть за маленьких велогонщиков пришли их родители. Несмотря на то, что ребята в этом виде спорта не дебютанты и в седле не первый год, по лицам родителей все равно было видно — переживают не на шутку.

Я пришла за этим посмотреть, какой результат за год он достиг. Я думаю, что самые лучшие, ну, а там — посмотрим

— Наталья, мама юного велогонщика.

Первопроходца определили сами дети без жеребьевки. Бывалые спортсмены отмечают, забег приносит участникам не только хорошее настроение, но и укрепляет здоровье.