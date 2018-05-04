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Партию ягнятины из Австралии задержали в «Домодедове» из‑за нарушений
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Партию ягнятины из Австралии задержали в «Домодедове» из‑за нарушений 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
Партию охлажденной ягнятины, поступившей на склад временного хранения ЗАО «Домодедово-Карго» из Австралии, задержали из-за отсутствия русского языка на упаковке продукции, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«В аэропорту «Домодедово» на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» приостановлено оформление партии охлажденной ягнятины на кости общим весом 1284,2 килограмма, поступившей из Австралии в сопровождении ветеринарного сертификата», — говорится в сообщении.
При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что на первичной упаковке продукции отсутствуют маркировочные этикетки на русском языке. Груз задержан.
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