Фанатов «Урала» и «Амкара» попросили не драться на уральском дерби

«Урал» и «Амкар» в преддверии очного поединка обратились к своим болельщикам с просьбой не устраивать беспорядки на матче. Обращение к фанатам обнародовали пресс-службы команд, передает "Уралинформбюро"

Принципиальное противостояние екатеринбургского и пермского клубов, именуемое уральским дерби, состоится 6 мая на «Екатеринбург Арене». «Мы обращаемся ко всем, кто собирается посетить уральское дерби, с просьбой проявить понимание и сознательность, уважительно относиться друг к другу и избегать при посещении стадиона любых действий, наносящих материальный и репутационный ущерб стадиону, городу, командам и всей стране», — заявили в пресс-службе «шмелей».

В пресс-службе «Амкара», обращаясь к своим фанатам, не преминули упомянуть, что стадион, на котором пройдет матч, построен специально к мундиалю-2018: «Призываем вас болеть на трибунах стадиона, построенного специально к чемпионату мира, яростно, но уважительно по отношению к своей команде, игрокам и болельщикам соперника. Воздержитесь от любых противоправных действий, создайте атмосферу праздника, которая должна царить на каждом футбольном матче».