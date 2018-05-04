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Фанатов «Урала» и «Амкара» попросили не драться на уральском дерби
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Фанатов «Урала» и «Амкара» попросили не драться на уральском дерби 

Уралинформбюро 46 минут назад
Фото: Уралинформбюро
«Урал» и «Амкар» в преддверии очного поединка обратились к своим болельщикам с просьбой не устраивать беспорядки на матче. Обращение к фанатам обнародовали пресс-службы команд, передает "Уралинформбюро".
Принципиальное противостояние екатеринбургского и пермского клубов, именуемое уральским дерби, состоится 6 мая на «Екатеринбург Арене». «Мы обращаемся ко всем, кто собирается посетить уральское дерби, с просьбой проявить понимание и сознательность, уважительно относиться друг к другу и избегать при посещении стадиона любых действий, наносящих материальный и репутационный ущерб стадиону, городу, командам и всей стране», — заявили в пресс-службе «шмелей».
В пресс-службе «Амкара», обращаясь к своим фанатам, не преминули упомянуть, что стадион, на котором пройдет матч, построен специально к мундиалю-2018: «Призываем вас болеть на трибунах стадиона, построенного специально к чемпионату мира, яростно, но уважительно по отношению к своей команде, игрокам и болельщикам соперника. Воздержитесь от любых противоправных действий, создайте атмосферу праздника, которая должна царить на каждом футбольном матче».
Встреча "Урала" и «Амкара» станет третьим тестовым матчем на «Екатеринбург Арене». В день игры с 17.00 до 19.00 будут закрыты для движения транспорта участки Репина и Татищева, прилегающие к стадиону. Также будет ограничено движение транспорта по Ключевской (от Токарей до Крылова) и изменится схема следования трамваев по Татищева.
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