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Сергей Ташуев: Заболотный не забивает, потому что не достиг уровня «Зенита»
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Сергей Ташуев: Заболотный не забивает, потому что не достиг уровня «Зенита» 

Советский спорт 45 минут назад
«С ним отдельная история. Здесь, скорее всего, надо задавать вопросы не футболисту — дай бог, чтобы он прогрессировал, — а селекционной группе »Зенита». На сегодняшний день Заболотный — не уровень питерского клуба. Возможно, в дальнейшем он станет сильнее как нападающий, но сейчас он не подходит для больших целей именно «Зенита». Его нельзя сравнить с теми же Кокориным, Халком, Рондоном и так далее. Парень ни при чём, он не виноват, что не забивает — просто пока Заболотный не достиг уровня «Зенита», для этого ему надо ещё много работать», — цитирует Ташуева «Спорт уик-энд».
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