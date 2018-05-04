Сергей Ташуев: Заболотный не забивает, потому что не достиг уровня «Зенита» 

«С ним отдельная история. Здесь, скорее всего, надо задавать вопросы не футболисту — дай бог, чтобы он прогрессировал, — а селекционной группе »Зенита». На сегодняшний день Заболотный — не уровень питерского клуба. Возможно, в дальнейшем он станет сильнее как нападающий, но сейчас он не подходит для больших целей именно «Зенита». Его нельзя сравнить с теми же Кокориным, Халком, Рондоном и так далее. Парень ни при чём, он не виноват, что не забивает — просто пока Заболотный не достиг уровня «Зенита», для этого ему надо ещё много работать», — цитирует Ташуева «Спорт уик-энд».