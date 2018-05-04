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Три серебряные медали завоевали пауэрлифтеры Приангарья на первенстве мира в ЮАР
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Три серебряные медали завоевали пауэрлифтеры Приангарья на первенстве мира в ЮАР 

Советский спорт 42 минуты назад
Спортсмены Иркутской области завоевали три серебряные медали на первенстве мира по пауэрлифтингу в жиме лежа, которое с 23 по 28 апреля проходило в Потчефструме в ЮАР.
Среди девушек до 18 лет в весовой категории до 47 кг обладательницей серебряной медали стала иркутская спортсменка Екатерина Володько с результатом в жиме лежа 80 кг.
Среди юниоров в весовой категории свыше 120 кг второе место занял уроженец Бирюсинска Никита Лесковец, его результат в жиме лежа составил 300 кг. Среди ветеранов старше 70 лет серебряным призером в весе до 120 кг стал иркутский атлет Иосиф Пасховер, показавший результат в жиме 140 кг.
Тренером Екатерины является Валерий Володько, тренером Никиты — Юрий Крук.
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