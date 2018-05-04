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На Ямале кассир банка обнаружил купюру, напечатанную на принтере
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На Ямале кассир банка обнаружил купюру, напечатанную на принтере 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Полиция Нового Уренгоя разыскивает фальшивомонетчика. 27 апреля 2018 года кассир банка сообщил правоохранителям о подозрительной пятитысячной купюре. По словам сотрудника финансовой организации, купюра поступила от одного из клиентов. Поддельный банковский билет обнаружили при перерасчёте денег.
На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли сомнительную купюру и отправили на исследование в городской экспертно-криминалистический центр.
Как сообщили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ОМВД России по ЯНАО экспертиза подтвердила, что денежный знак изготовлен не Банком России, а напечатан с помощью многофункционального принтера с комбинированным способом печати.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание для фальшивомонетчика лишения свободы сроком до 8 лет. Ведётся следствие.
Источник фотографии: novozybkov.su
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