На Ямале кассир банка обнаружил купюру, напечатанную на принтере

Полиция Нового Уренгоя разыскивает фальшивомонетчика. 27 апреля 2018 года кассир банка сообщил правоохранителям о подозрительной пятитысячной купюре. По словам сотрудника финансовой организации, купюра поступила от одного из клиентов. Поддельный банковский билет обнаружили при перерасчёте денег.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли сомнительную купюру и отправили на исследование в городской экспертно-криминалистический центр.

Как сообщили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ОМВД России по ЯНАО экспертиза подтвердила, что денежный знак изготовлен не Банком России , а напечатан с помощью многофункционального принтера с комбинированным способом печати.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание для фальшивомонетчика лишения свободы сроком до 8 лет. Ведётся следствие.

Источник фотографии: novozybkov.su