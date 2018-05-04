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Билеты на третий тестовый матч на «Ростов-Арене» поступили в продажу
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Билеты на третий тестовый матч на «Ростов-Арене» поступили в продажу 

АиФ Ростов 24 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Билеты на третий тестовый матч на стадионе «Ростов-Арена» поступили в продажу, сообщает пресс-служба ФК «Ростов».
В настоящее время билеты на матч 30-го тура РФПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Урал», который состоится 13 мая, можно приобрести только через сервис онлайн-продаж.
С 10 мая начнется продажа билетов в кассах стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена».
13 мая кассы будут работать только на «Ростов Арене» с 10.00 до 14.00.
В одни руки будет продаваться не более четырех билетов.
Напомним, 13 мая состоится официальное открытие «Ростов-Арены», построенной в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года. Стадион на 45 тысяч мест впервые полностью заполнят зрители.
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