Билеты на третий тестовый матч на «Ростов-Арене» поступили в продажу

Билеты на третий тестовый матч на стадионе «Ростов-Арена» поступили в продажу, сообщает пресс-служба ФК «Ростов».

В настоящее время билеты на матч 30-го тура РФПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Урал», который состоится 13 мая, можно приобрести только через сервис онлайн-продаж.

С 10 мая начнется продажа билетов в кассах стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена».

13 мая кассы будут работать только на «Ростов Арене» с 10.00 до 14.00.

В одни руки будет продаваться не более четырех билетов.

Напомним, 13 мая состоится официальное открытие «Ростов-Арены», построенной в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года. Стадион на 45 тысяч мест впервые полностью заполнят зрители.