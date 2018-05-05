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Все билеты на матч-открытие стадиона «Калининград» проданы
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Все билеты на матч-открытие стадиона «Калининград» проданы 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
Все билеты на матч, который станет официальным открытием стадиона «Калининград», построенного в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года, проданы. Об этом в субботу, 5 мая, сообщили в пресс-службе ФК «Балтика».
На новой арене пройдет встреча 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между клубами «Балтика» и «Тюмень». Игра состоится в следующую субботу, 12 мая.
Представители «Балтики» отметили, что в этот раз продавали билеты только через кассы стадиона и в клубном магазине. Продажи через интернет временно приостановили для борьбы со спекулянтами и пресечения подделки билетов.
Нынешний матч будет третьим на стадионе на острове Октябрьский. Первый состоялся 11 апреля. «Балтика» играла с «Крыльями Советов». Игру посетили 16 тысяч зрителей. Второй матч с «Химками» собрал 21 тысячу болельщиков. Максимальная вместимость стадиона на время ЧМ-2018 — 35 тысяч человек.
АиФ: последние новости
Озвучена дата празднования Дня города в Калининграде «Балтика» сыграла последний матч на старейшем стадионе России На матч открытия «Стадиона Калининград» продано около 15 тысяч билетов
Комментарии  Ещё 2 источника 
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