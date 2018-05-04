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Благотворительный забег «Дай пять!» соберет 1200 тагильчан
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Благотворительный забег «Дай пять!» соберет 1200 тагильчан 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
3 июня 2018 года в Нижнем Тагиле пройдет ставший традиционным благотворительный корпоративный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». Стать его участником может любой желающий — с 3 мая открыта регистрация на сайте www.evraz-sport.ru. Там же оплачивается благотворительный регистрационный взнос для взрослых в размере 100 рублей.
Всего на старт выйдут 1 200 спортсменов, в том числе 400 детей. В этом году количество слотов для юных бегунов увеличено на 100 единиц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа.
Все собранные средства будут направлены на оборудование специализированной игровой площадки в детском саду №105 Нижнего Тагила и приобретение спортивного оборудования для качканарской коррекционной школы.
Участники забега получат в подарок памятные футболки с символикой соревнования и эксклюзивные медали. Болельщиков ждет красочная развлекательная программа.
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