Благотворительный забег «Дай пять!» соберет 1200 тагильчан

3 июня 2018 года в Нижнем Тагиле пройдет ставший традиционным благотворительный корпоративный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». Стать его участником может любой желающий — с 3 мая открыта регистрация на сайте www.evraz-sport.ru. Там же оплачивается благотворительный регистрационный взнос для взрослых в размере 100 рублей.

Всего на старт выйдут 1 200 спортсменов, в том числе 400 детей. В этом году количество слотов для юных бегунов увеличено на 100 единиц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа.

Все собранные средства будут направлены на оборудование специализированной игровой площадки в детском саду №105 Нижнего Тагила и приобретение спортивного оборудования для качканарской коррекционной школы.

Участники забега получат в подарок памятные футболки с символикой соревнования и эксклюзивные медали. Болельщиков ждет красочная развлекательная программа.