Х. Крофф: «Пять-шесть лет назад „МЮ“ мог нанять Гвардиолу»

Бывший форвард ” Манчестер Юнайтед ” Хорди Кройфф уверен, что несколько лет назад клуб мог пригласить нынешнего главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

”До перехода Гвардиолы в «Баварию» чувствовал, что «Манчестер Юнайтед» может за него побороться. Был момент, когда все складывалось, но «МЮ» выбрал другого тренера. Это было уже давно, и «МЮ» пошел другим путем.

Думаю, много лет назад Гвардиола подошел бы «МЮ». Я не про нынешнюю эру, а про время пять-шесть лет назад. Был момент, когда все было готово, но «МЮ» выбрал иной путь", — цитирует Кройффа Sky Sports.