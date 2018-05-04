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Х. Крофф: «Пять-шесть лет назад „МЮ“ мог нанять Гвардиолу»
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Х. Крофф: «Пять-шесть лет назад „МЮ“ мог нанять Гвардиолу» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший форвард ”Манчестер Юнайтед” Хорди Кройфф уверен, что несколько лет назад клуб мог пригласить нынешнего главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.
”До перехода Гвардиолы в «Баварию» чувствовал, что «Манчестер Юнайтед» может за него побороться. Был момент, когда все складывалось, но «МЮ» выбрал другого тренера. Это было уже давно, и «МЮ» пошел другим путем.
Думаю, много лет назад Гвардиола подошел бы «МЮ». Я не про нынешнюю эру, а про время пять-шесть лет назад. Был момент, когда все было готово, но «МЮ» выбрал иной путь", — цитирует Кройффа Sky Sports.
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