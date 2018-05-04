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Игрок готов был праздновать гол, но вратарь отбил шайбу черенком клюшки. Хоккейная магия из НХЛ
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Игрок готов был праздновать гол, но вратарь отбил шайбу черенком клюшки. Хоккейная магия из НХЛ 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Минувший вторник стал неудачным днем для финского вратаря Пекки Ринне. Его «Нэвшилл» уже в первом периоде забросил три безответные шайбы в ворота «Виннипега», но в оставшиеся 40 минут Ринне пропустил пять шайб, еще две хоккеисты «Джетс» забили в пустые ворота и победили со счетом 7:4, заодно получив преимущество в серии — 2:1.
В четверг, в четвертом матче этого противостояния «Хищникам» и их голкиперу надо было исправляться и у них это получилось. Главный сэйв этой игры Ринне совершил уже в середине первого периода. Очередную атаку «Виннипега» броском с близкого расстояния завершал форвард Брайан Литтл, финн с этой угрозой справился, но шайба отскочила прямо к выезжавшему из-за ворот защитнику «Джетс» Джошу Моррисси. Тому оставалось не промахнуться по пустому углу, но в дело вмешался Ринне, совершивший фантастическое спасение черенком клюшки. Повторить такое, кажется невозможно.
Полевые хоккеисты «Нэшвилла» вдохновились подвигом своего голкипера, через несколько минут открыли счет, а в итоге довели дело до победы — 2:1. Следующая игра — в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени. «Хищникам» снова потребуются подвиги своего голкипера, который в четвертой встрече отразил 28 бросков.
Перед этим матчем мы фокусировались на надежной игре в защите. И нам это удалось. Великолепная работа всей команды, мы очень здорово действовали все 60 минут. Для нас это важнейшая победа, без вариантов. Пекка Ринне, вратарь «Нэшвилл Предаторз» ()
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