Новая Зеландия начала ироничную кампанию против «мирового заговора», из-за которого страну часто игнорируют на картах

На днях Новая Зеландия запустила в соцсетях юмористическую кампанию #getNZonthemap ("даешь НЗ на карте мира"), чтобы привлечь внимание международной интернет-общественности к острой для этого государства проблеме: многие не знают, где оно находится, так как зачастую страну, расположенную в Тихом океане в 2300 км к юго-востоку от Австралии, «обрезают» на мировых картах.

Чтобы как-то повлиять на эту несправедливую ситуацию (Новая Зеландия по площади 75-я страна мира, превосходящая размером Великобританию), местные энтузиасты сняли вирусный ролик с участием комедийного актера Риза Дэрби и новозеландского премьер-министра

Джасинды Ардерн

В ролике отмечается, что Новая Зеландия отсутствует, к примеру, на картах в Музее естественной истории Смитсоновского университета в Вашингтоне, зоопарке Центрального парка Нью-Йорка, кафе Starbucks и магазинах Ikea

Риз Дэрби получает письмо, в котором сообщается о «новом большом заговоре», из-за которого Новая Зеландия исчезает со всех мировых карт. Комик в течение 30 секунд проверяет эту информацию и к своему ужасу обнаруживает, что это правда. Он срочно звонит Джасинде Ардерн, но та занята и отмахивается от него.

Но Дэрби продолжает упорно изучать карты и приходит к выводу, что «заговор» устроили Австралия (чтобы «украсть наших туристов»), Франция (чтобы не конкурировать с новозеландским вином) и Англия (хочет избавиться от соперников по регби). Он снова связывается с премьером, которая в это время находится с визитом в Лондоне. Ардерн снова скептически воспринимает конспирологические построения Дэрби.

Между тем тому приходит на ум еще одно шокирующее объяснение: «По форме мы довольно странная страна похожая на каре ягненка. Возможно, люди так дают нам понять, что мы ошибка». Премьер-министр опять отмахивается от паникера, но тут сама обнаруживает, что на карте в британском правительственном здании Новой Зеландии нет". Так Дэрби наконец убеждает ее срочно начать кампанию #getNZonthemap.

В пользу того, что проблема совершенно реальна, свидетельствует и относительно недавний случай на границе Казахстана: в 2016 году казахские пограничники не пускали на своею территорию туристку из Новой Зеландии, заявив ей, что такой страны нет. Девушку попросили показать Новую Зеландию на карте, но она не смогла этого сделать, так как восточнее Австралии там был лишь океан.