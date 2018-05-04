Ещё
Новая Зеландия начала ироничную кампанию против «мирового заговора», из-за которого страну часто игнорируют на картах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая Зеландия начала ироничную кампанию против «мирового заговора», из-за которого страну часто игнорируют на картах 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
На днях Новая Зеландия запустила в соцсетях юмористическую кампанию #getNZonthemap ("даешь НЗ на карте мира"), чтобы привлечь внимание международной интернет-общественности к острой для этого государства проблеме: многие не знают, где оно находится, так как зачастую страну, расположенную в Тихом океане в 2300 км к юго-востоку от Австралии, «обрезают» на мировых картах.
Чтобы как-то повлиять на эту несправедливую ситуацию (Новая Зеландия по площади 75-я страна мира, превосходящая размером Великобританию), местные энтузиасты сняли вирусный ролик с участием комедийного актера Риза Дэрби и новозеландского премьер-министра
Джасинды Ардерн
В ролике отмечается, что Новая Зеландия отсутствует, к примеру, на картах в Музее естественной истории Смитсоновского университета в Вашингтоне, зоопарке Центрального парка Нью-Йорка, кафе Starbucks и магазинах Ikea.
Риз Дэрби получает письмо, в котором сообщается о «новом большом заговоре», из-за которого Новая Зеландия исчезает со всех мировых карт. Комик в течение 30 секунд проверяет эту информацию и к своему ужасу обнаруживает, что это правда. Он срочно звонит Джасинде Ардерн, но та занята и отмахивается от него.
Но Дэрби продолжает упорно изучать карты и приходит к выводу, что «заговор» устроили Австралия (чтобы «украсть наших туристов»), Франция (чтобы не конкурировать с новозеландским вином) и Англия (хочет избавиться от соперников по регби). Он снова связывается с премьером, которая в это время находится с визитом в Лондоне. Ардерн снова скептически воспринимает конспирологические построения Дэрби.
Между тем тому приходит на ум еще одно шокирующее объяснение: «По форме мы довольно странная страна похожая на каре ягненка. Возможно, люди так дают нам понять, что мы ошибка». Премьер-министр опять отмахивается от паникера, но тут сама обнаруживает, что на карте в британском правительственном здании Новой Зеландии нет". Так Дэрби наконец убеждает ее срочно начать кампанию #getNZonthemap.
В пользу того, что проблема совершенно реальна, свидетельствует и относительно недавний случай на границе Казахстана: в 2016 году казахские пограничники не пускали на своею территорию туристку из Новой Зеландии, заявив ей, что  такой страны нет. Девушку попросили показать Новую Зеландию на карте, но она не смогла этого сделать, так как восточнее Австралии там был лишь океан.
Newsru.com: последние новости
Главный трофей Лиги Европы УЕФА разыграют "Марсель" и "Атлетико" В Московском патриархате заявили, что поющим "Мурку" клирикам лучше сменить профессию РФС даст оценку нецензурной брани президента "Анжи", которая попала в эфир
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала28
Почему сборной России будет тяжело22
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Как выглядит победившая всех гимнастка13
УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов2
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение