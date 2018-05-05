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Новая Зеландия запустила смешной ролик про возвращение страны на карты мира
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Новая Зеландия запустила смешной ролик про возвращение страны на карты мира 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Lenta.ru
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Новой Зеландии раздражены тем, что страну нередко забывают отметить на картах мира, и запустили шутливую рекламную компанию, сообщает Scroll.in.
Слоган компании звучит как «Вернем Новую Зеландию на карты!» ("Get New Zealand on the map again!") и отсылает к слогану кампании Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой!» ("Make America great again!").
В рекламном ролике премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн звонит комик Риз Дэрби, который решает «раскрыть» мировой заговор против того, чтобы наносить страну на карты. Расследование приводит актера к догадке: за исчезновением может стоять Австралия, в таком случае получающая больше туристов.
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