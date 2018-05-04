Страна, которой нет: Новая Зеландия в шутку удалила себя с карты мира, чтобы ее не забывали отмечать

Недавно пользователи интернета заметили, что если открыть несуществующую страницу на официальном сайте правительства Новой Зеландии, то открывается карта мира. Однако есть одна загвоздка: карта эта не простая, если внимательно на нее посмотреть, что можно увидеть, что Новой Зеландии там и нет.

Таким необычным образом власти страны решили пошутить над довольно таки частым отсутствием страны на картах мира. Более того, эта ситуация уже давно является поводом для шуток в интернете, и, видимо, правительству страны надоело выглядеть посмешищем.

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Именно поэтому они решили посмеяться над собой сами и сняли забавный, описывающий эту проблему видеоролик. В нем приняли участие актер Риз Дэрби и, что удивительно, премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Если вдруг вы не в курсе, Новая Зеландия на любой карте мира должна находиться восточнее Австралии.