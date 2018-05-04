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В Новой Зеландии пошутили про мир без Новой Зеландии
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В Новой Зеландии пошутили про мир без Новой Зеландии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Туристическая организация Tourism New Zealand выпустила видео, в котором комик Рис Дарби высмеивает вопрос исчезновения Новой Зеландии с карт мира. Об этом сообщает Asia One.
В юмористическом ролике Дарби упоминает теорию заговора и подозревает, что в ситуации замешана Австралия и Англия, которые хотят украсть туристов у его родины.
Премьер министр страны Джасинда Арден присоединилась к кампании, запущенной новозеландцами. Акцию также поддержал государственный официальный сайт, на котором при открытии географической карты появляется сообщение We’re sorry, something’s missing… («Нам очень жаль, но тут чего-то не хватает…»).
На сайте worldmapswithout.nz и по хэштегу #getnzonthemap можно ознакомиться с полным списком мест, которые забыли напечатать Новую Зеландию. Среди них оказались IKEA, сети Starbucks и Центральный зоопарк Нью-Йорка.
По словам исполнительного директора Tourism New Zealand Стивена Ингланд-Холла, кампания Get NZ on Map — это шуточный способ привлечь туристов.
В апреле 2017 года австралийский турист заявил, что авторы новозеландского путеводителя ввели его в заблуждение текстами из путеводителя по городу Пиктон на Южном острове, и пожаловался властям.
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