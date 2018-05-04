Общественная премия присуждена сотрудникам Геологоразведочного университета

По представлению Ассоциации геологических организаций России принято решение о награждении сотрудников МГРИ-РГГРУ за активное участие в создании и издании книги «МГРИ на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945)» премией имени Байбакова.

26 апреля решением объединенного заседания правления ассоциации «Энергетика и гражданское общество» и Центральной комиссии по присуждению общественной премии имени Байбакова авторскому коллективу от МГРИ-РГГРУ в составе: Валентина Михайловича Григорьева, Алексея Петровича Карпикова, Владимира Алексеевича Рафиенко, Валентины Ивановны Скопцовой присуждена премия имени Байбакова.