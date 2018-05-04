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Общественная премия присуждена сотрудникам Геологоразведочного университета
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Общественная премия присуждена сотрудникам Геологоразведочного университета 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
По представлению Ассоциации геологических организаций России принято решение о награждении сотрудников МГРИ-РГГРУ за активное участие в создании и издании книги «МГРИ на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945)» премией имени Байбакова.
26 апреля решением объединенного заседания правления ассоциации «Энергетика и гражданское общество» и Центральной комиссии по присуждению общественной премии имени Байбакова авторскому коллективу от МГРИ-РГГРУ в составе: Валентина Михайловича Григорьева, Алексея Петровича Карпикова, Владимира Алексеевича Рафиенко, Валентины Ивановны Скопцовой присуждена премия имени Байбакова.
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