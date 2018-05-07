Сегодня во Владивостоке состоится «Победный заплыв»

8 мая во Владивостоке в акватории Амурского залива состоится массовый заплыв на 100 и 500 метров в холодной воде, посвященный 73-й годовщине Победы. Во время заплыва, а также на берегу участники будут использовать атрибутику Великой Победы, Российскую символику и флаги своих организаций.

Все участники будут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, очки, перчатки, лопатки для плавания и прочее. Организатор обеспечивает спортсменов индивидуальными сигнальными буйками с поясным креплением. Переодевание спортсменов в купальные костюмы, а также принятие душа после заплыва и повторное переодевание будет организовано в раздевалках стадиона «Динамо» (вход в южную трибуну напротив фонтана), хранение личных вещей — в специальной палатке.

Организаторы мероприятия — администрация Владивостока, федерация подводного спорта Приморского края и руководство стадиона «Динамо». Безопасность участников на акватории обеспечат сотрудники МЧС России по Приморскому краю. Сбор пловцов пройдет в районе фонтана на Спортивной набережной. Все участники будут награждены памятной медалью участника «Победного заплыва».

Программа мероприятия:

12:00-12:30 — регистрация участников;

12:30-12:45 — торжественное открытие мероприятия;

13:00 — старт массового заплыва;

13:30 — окончание массового заплыва;

14:00 — награждение, торжественное закрытие мероприятия.

Напомним, «Победный заплыв» ежегодно проходит во Владивостоке с 2015 года. Большинство участников — пловцы, спортсмены, военнослужащие и горожане, которые регулярно купаются в море. Многие из них даже переплывали Амурский залив, а некоторые только готовятся выйти на большое испытание 30 июня, когда состоится традиционный марафонский заплыв «Амурский залив-2018».