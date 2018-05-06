Спортсмены Тихоокеанского флота во Владивостоке примут участие в Международном заплыве, посвященном Дню Победы

Заплывы на дистанции в 100 и 1000 метров пройдут в Спортивной гавани города.

8 мая в Амурском заливе Владивостока пройдёт пятый Международный заплыв, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Главными организаторами мероприятия являются Спортивный комитет Тихоокеанского флота и Федерация зимнего плавания России. Примечательно, что именно тихоокеанцы в 2014 году стали родоначальниками этих соревнований, которые теперь приобрели международный статус.

В заплыве примут участие профессиональные спортсмены и любители зимнего плавания из Китая, Бурятии, Приморского, Красноярского и Хабаровского краёв, Амурской области.

Заплывы на дистанции в 100 и 1000 метров пройдут в Спортивной гавани города.

Планом проведения спортивной акции предусмотрены показательные выступления морских пехотинцев Тихоокеанского флота, дефиле военного оркестра ТОФ и полевые кухни для участников. Также Спорткомитет флота предоставит плавсредства для обеспечения безопасности участников заплыва.