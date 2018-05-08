Во Владивостоке пройдет массовый заплыв российских и китайских спортсменов

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости . Пятый Международный заплыв в холодной воде, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 8 мая в Амурском заливе во Владивостоке.

Главными организаторами мероприятия являются Спортивный комитет Тихоокеанского флота и Федерация зимнего плавания России.

"В заплыве примут участие профессиональные спортсмены и любители зимнего плавания из Китая, Бурятии, Приморского, Красноярского и Хабаровского краёв, Амурской области. Заплывы пройдут в Спортивной гавани города, где участники преодолеют дистанции в 100 и 1000 метров", — сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский

Спорткомитет флота обеспечит безопасность пловцов.

Кроме самого заплыва на городской набережной пройдут показательные выступления морских пехотинцев ТОФ, дефиле военного оркестра ТОФ, будут работать полевые кухни.

Подобные массовые заплывы начали проводиться во Владивостоке краснофлотцами перед Великой Отечественной войной. В конце 1930-х — начале 1940-х годов на водной станции флота в них принимали участие военные моряки, обладатели значков ГТО и жены командного состава.