Воспитанники «Самбо-70» приняли участие в турнире

27-30 апреля во Владивостоке прошел 21-й международный турнир по самбо «Мемориал Юрия Потапова», на котором собрались более 150 самбистов из 20 регионов России и стран мира.

В турнире приняли участие воспитанники центра спорта и образования «Самбо-70». На счету спортсменов центра 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая награды.

Турниру «Мемориал Юрия Потапова» присвоена самая высокая квалификация — категории «А», а значит, его победители могут получить звание мастера спорта международного класса. Также в этом году данное соревнование является рейтинговым при отборе на II Европейские Игры, которые пройдут в Минске в 2019 году. Об этом сообщается на сайте «Самбо-70».