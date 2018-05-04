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Воспитанники «Самбо-70» приняли участие в турнире
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Воспитанники «Самбо-70» приняли участие в турнире 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
27-30 апреля во Владивостоке прошел 21-й международный турнир по самбо «Мемориал Юрия Потапова», на котором собрались более 150 самбистов из 20 регионов России и стран мира.
В турнире приняли участие воспитанники центра спорта и образования «Самбо-70». На счету спортсменов центра 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая награды.
Турниру «Мемориал Юрия Потапова» присвоена самая высокая квалификация — категории «А», а значит, его победители могут получить звание мастера спорта международного класса. Также в этом году данное соревнование является рейтинговым при отборе на II Европейские Игры, которые пройдут в Минске в 2019 году. Об этом сообщается на сайте «Самбо-70».
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