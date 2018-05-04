Джеррард официально назначен главным тренером «Рейнджерс»

Руководство шотландского клуба «Рейнджерс» официально объявило о назначении бывшего игрока английского «Ливерпуля» Стивена Джеррарда на пост главного тренера команды. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Игрок «Ливерпуля» и капитан английской сборной Стивен Джеррард присоединиться к нашей команде этим летом, контракт рассчитан на четыре года", — говорится в официальном обращении клуба.

Ранее Джеррард возглавлял клубную команду «Ливерпуля» U-19 и являлся главным тренером академии клуба.

СМИ уже сообщали, что Джеррард подписал контракт с шотландским «Рейнджерс», однако официальное подтверждение поступило только сейчас.