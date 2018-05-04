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Джеррард официально назначен главным тренером «Рейнджерс»
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Джеррард официально назначен главным тренером «Рейнджерс» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Руководство шотландского клуба «Рейнджерс» официально объявило о назначении бывшего игрока английского «Ливерпуля» Стивена Джеррарда на пост главного тренера команды. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Игрок «Ливерпуля» и капитан английской сборной Стивен Джеррард присоединиться к нашей команде этим летом, контракт рассчитан на четыре года", — говорится в официальном обращении клуба.
Ранее Джеррард возглавлял клубную команду «Ливерпуля» U-19 и являлся главным тренером академии клуба.
СМИ уже сообщали, что Джеррард подписал контракт с шотландским «Рейнджерс», однако официальное подтверждение поступило только сейчас.
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