Ещё
СМИ: Джеррард подписал контракт с шотландским «Рейнджерс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Джеррард подписал контракт с шотландским «Рейнджерс» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард подписал контракт с шотландским «Рейнджерс». Об этом сообщает ТАСС.
По информации Sky Sports, 37-летний специалист возглавит клуб сроком на три сезона, а его ассистентом станет Гари Макаллистер.
Главный тренер шотландского клуба Грэм Мерти подал в отставку за три тура до окончания национального чемпионата. «Рейнджерс» находится на третьем месте в турнирной таблице.
Джеррард имеет тренерский опыт в качестве наставника юношеской команды футбольного клуба «Ливерпуль»
Ранее Джеррард подтвердил, что провел переговоры с шотландским «Рейнджерс».
Газета.Ru: последние новости
Венгер больше не выиграет трофеев с «Арсеналом». «Атлетико» и «Марсель» - в финале Лиги Европы «Краснодар» может предложить Мартыновичу новый контракт Баскетболистки УГМК выиграли чемпионат России в 10-й раз подряд
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть18
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»108
Пятерых россиян лишили чемпионата мира
Олимпийский чемпион завалил допинг-тест1
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение