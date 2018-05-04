СМИ: Джеррард подписал контракт с шотландским «Рейнджерс» 

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард подписал контракт с шотландским «Рейнджерс». Об этом сообщает ТАСС.
По информации Sky Sports, 37-летний специалист возглавит клуб сроком на три сезона, а его ассистентом станет Гари Макаллистер.
Главный тренер шотландского клуба Грэм Мерти подал в отставку за три тура до окончания национального чемпионата. «Рейнджерс» находится на третьем месте в турнирной таблице.
Джеррард имеет тренерский опыт в качестве наставника юношеской команды футбольного клуба «Ливерпуль»
Ранее Джеррард подтвердил, что провел переговоры с шотландским «Рейнджерс».