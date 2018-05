Со старого стадиона «Балтики» сняли табличку с именем нацистского преступника

В преддверии дня Великой Победы в центре скандала оказался стадион «Балтика». На нём обнаружили табличку с именем Эриха Коха, высокопоставленного немецкого военачальника, занимавшего пост обер-президента Восточной Пруссии.

На стадионе «Балтика» сотрудники футбольного клуба выкручивают последние гвозди, на которых висит табличка с именем нацистского преступника Эриха Коха, который причастен к смерти более четырёх миллионов советских граждан. Как имя кровавого палача оказалось на здании старейшего стадиона России? Вот, что глава Калининградской области Антон Алиханов написал в своём Instagram.

Последняя игра «Балтики» проходит сегодня на старом стадионе. Старейшем стадионе континентальной Европы. Следующие домашние игры балтийцы будут играть на новом стадионе. Уже скоро Старая Балтика станет спортивным парком со множеством спортивных объектов и аттракционов. В ближайшее время начнём реконструкцию забора вокруг стадиона. На фото старые названия нашего стадиона, расположенного в центре города Калининграда. Будьте аккуратны, если вдруг захотите блеснуть эрудицией и назвать стадион на старый манер… это, как показывают некоторые корпоративные практики, может быть опасно для карьеры. Берегите себя. #балтиканавсегда #калининград #трофей #ценизавоеванное #весеннееобострение

A post shared by Антон Алиханов (@aaalikhanov) on May 2, 2018 at 7:44am PDT «Будьте аккуратны, если вдруг захотите блеснуть эрудицией и назвать стадион на старый манер… это, как показывают некоторые корпоративные практики, может быть опасно для карьеры. Берегите себя», — написал он.

Табличку с именем жестокого нацистского преступника на южную трибуну повесили ещё при прежнем руководстве футбольного клуба «Балтика».

— Мы не увековечиваем память этого человека. Это, на самом деле, никакой не герой, как сейчас многие пишут в интернете. Это враг нашего государства, враг человечества. Но название этого стадиона в конкретный временной промежуток было таким. И мелкими буквами мы это название опубликовали.

Однако общественность против того, чтобы на здании знаменитого стадиона красовалось имя фашиста и убийцы. После того, как фотография таблички появилась в социальных сетях, в футбольный клуб посыпались непрерывные звонки возмущённых горожан.

— Эти всякие вот такие штучки делаются именно, с моей точки зрения, для того, а как иначе трактовать, чтобы люди привыкали к мысли, что они живут не в России. Понимаете, мы не в России, нет, мы здесь цэ Европа, так сказать, выражаясь на том языке.

Прежде, чем калининградская общественность обратила внимание на эту табличку, она провисела на южной трибуне стадиона «Балтика» целых три года. Однако теперь на спортивной арене ей больше не место.

Алиханов обратил внимание на табличку с нацистским названием стадиона