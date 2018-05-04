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Табличку с упоминанием нациста Коха сняли со стены стадиона «Балтика» в Калининграде
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Табличку с упоминанием нациста Коха сняли со стены стадиона «Балтика» в Калининграде 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Вести Калининград
КАЛИНИНГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Табличку, содержавшую старые названия стадиона «Балтика» в Калининграде, среди которых фигурировала фамилия нацистского преступника Эриха Коха (гауляйтер Восточной Пруссии во время Второй мировой войны), сняли со стены арены и уничтожили. Об этом ТАСС сообщили представитель футбольного клуба.
"Табличку сняли и уничтожили", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что табличка провисела на стене одной из трибун около трех лет. На ней указывалось, что стадион «Балтика» является старейшим в России и перечислялись его названия с 1892 года по 1958 год, когда арена получила свое современное название — «Балтика». Указывалось, что с 1938 глжа по 1945 год арена носила название «Эрих-Кох-Плац».
Ранее на табличку, размещенную на стене стадиона обратил внимание губернатор области Антон Алиханов, разместив ее фотографию на своей странице в социальной сети Instagram.
"На фото старые названия нашего стадиона, расположенного в центре города Калининграда. Будьте аккуратны, если вдруг захотите блеснуть эрудицией и назвать стадион на старый манер, это, как показывают некоторые корпоративные практики, может быть опасно для карьеры. Берегите себя", — написал глава области в комментарии.
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