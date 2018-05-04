Мобильные бригады врачей будут дежурить на стадионах Москвы во время ЧМ‑2018

На столичных стадионах в ходе чемпионата мира по футболу — 2018 будут дежурить мобильные бригады врачей, также будут созданы медпункты для болельщиков и спортсменов, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун

«На крупнейших спортивных аренах откроются медицинские пункты как для болельщиков, так и для спортсменов. А мобильные бригады врачей будут находиться и на трибунах, и у кромки поля. Болельщиков может принять любая московская больница. Хотя у нас есть специальные клиники, выделенные для обслуживания чемпионата», — сказал Хрипун в интервью Радио « Комсомольская правда ».

Он добавил, что московские медики полностью готовы к чемпионату, в том числе прошли обучение английскому языку.

«У нас есть опыт работы и на Олимпиаде в Сочи, и во время Кубка конфедераций в прошлом году. Сейчас подготовлены около 600 специалистов. Кроме этого, дополнительно к постоянным 1050 бригадам скорой помощи будут дежурить еще 100 бригад «скорой». Как и в прошлом году, позвонив в скорую, иностранцы могут связаться с англоговорящим диспетчером», — уточнил Хрипун.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».