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Горячую воду в Набережных Челнах начнут отключать 15 мая
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Горячую воду в Набережных Челнах начнут отключать 15 мая 

Казанский репортер 17 минут назад
С 15 мая в Набережных Челнах начнутся плановые отключения горячей воды, сообщил директор филиала АО «Татэнерго» — «Набережночелнинские тепловые сети» Айрат Зайнуллин. В то же время, заявки на отключение тепла от управляющих компаний в автограде не поступали, добавил Зайнуллин. Когда именно будет завершен отопительный сезон пока неясно. Должно быть подписано соответствующее постановление, напомнил спикер. Подача тепла на предприятиях автограда прекращена. Напомним, отопительный сезон в Казани был завершен накануне.
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