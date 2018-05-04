Горячую воду в Набережных Челнах начнут отключать 15 мая

С 15 мая в Набережных Челнах начнутся плановые отключения горячей воды, сообщил директор филиала АО «Татэнерго» — «Набережночелнинские тепловые сети» Айрат Зайнуллин. В то же время, заявки на отключение тепла от управляющих компаний в автограде не поступали, добавил Зайнуллин. Когда именно будет завершен отопительный сезон пока неясно. Должно быть подписано соответствующее постановление, напомнил спикер. Подача тепла на предприятиях автограда прекращена. Напомним, отопительный сезон в Казани был завершен накануне.