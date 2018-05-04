СМИ: Маркизио отклонил предложение клуба MLS «Монреаль Импэкт»

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио отказался от перехода в клуб MLS «Монреаль Импэкт», сообщает Juventusnews24.com.

По информации издания, решение отклонить предложение американского клуба футболист принял в связи с нежеланием уезжать далеко от Италии. При этом владельцем «Монреаль Импэкт» является Джоуи Сапуто, который также руководит итальянской «Болоньей».

Маркизио всю карьеру выступает за «Ювентус». В нынешнем сезоне 32-летний итальянский полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, в которых не отметился результативными действиями.