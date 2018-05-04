Вологодские полицейские-дзюдоисты привезли золото с ведомственных соревнований

Золото в командном зачете получили вологодские полицейские на чемпионате по дзюдо среди территориальных органов и образовательных организаций МВД России . Ведомственные состязания прошли в Анапе.

За победой в южный город приехали свыше 400 спортсменов из 53 регионов России. В общем зачете во второй группе среди территориальных органов МВД РФ лучшими стали полицейские из Вологодской области. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в личном зачете сотрудник ППС Вологодского района Иван Мариненков завоевал бронзу в весовой категории до 90 кг. Еще шестеро вологжан заняли места не ниже пятого.