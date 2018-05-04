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Пресс-служба UCI: президент UCI не может выносить решения о дисквалификациях
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Пресс-служба UCI: президент UCI не может выносить решения о дисквалификациях 

Чемпионат.com 1 час назад
Пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI) прокомментировала слова директора «Джиро д'Италия» Мауро Веньи о том, что результаты британского велогонщика Кристофера Фрума на итальянской многодневке останутся в силе в случае, если позже его дисквалифицируют за антидопинговое нарушение в прошлом году.
«UCI хочет разъяснить, что президент UCI не обладает полномочиями о вынесении решения, с какого момента начинается возможная дисквалификация за антидопинговое нарушение и какие результаты, показанные до начала дисквалификации, должны быть аннулированы или сохранены», — написала пресс-служба UCI в своём «твиттере».
Накануне Веньи сказал, что президент UCI Давид Лапартьен заверил его, что Фрум сохранит свой результат в гонке. Решения о дисквалификациях в велоспорте выносит независимая комиссия.
Фрум сдал положительный допинг-тест на сальбутамол в сентябре прошлого года на «Вуэльте». Решение по его делу до сих пор не вынесено. По правилам, Фрум может выступать в гонках, однако его результаты могут быть аннулированы после решения о дисквалификации, что не нравится организаторам соревнований, где он участвует.
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