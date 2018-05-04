Солдаты США погибли в Нигере после того, как их бросили во время «охоты» за главарем ИГИЛ

Четыре солдата специальных операций Армии США, погибшие во время засады в Нигере в октябре прошлого года, входили в состав недостаточно опытного и легко вооруженного подразделения. При этом превосходящие их силы ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. ред.) воспользовались ошибочными решениями командиров подразделения. Об этом рассказали родственники погибших солдат и другие информированные источники, знакомые с ходом расследования.

«Они остались без командования в Аламо. Их бросили, — сказал «Эй-би-си ньюс» ( ABC News) родственник одного из погибших американских коммандос. — Печально то, что они не поняли, что их оставили позади, и к тому времени, когда другие ребята попытались добраться до них, было, вероятно, слишком поздно, и они были убиты».

«Зеленые береты» — старший сержант Дастин Райт (29 лет), старший сержант Брайан Блэк (35 лет) и старший сержант Джеремайя Джонсон (39 лет) погибли при столкновении недалеко от отдаленной деревни Тонго-Тонго после того, как они были окружены при попытке выйти из боя. Сержант Ла Дэвид Джонсон (25 лет) был убит в другом месте после того, как он оказался отрезан от основной группы. Понадобилось почти 36 часов для поиска его останков. Почти через четыре часа после начала боя силы быстрого реагирования Нигера прибыли и обнаружили, что тела Джонсона и Райта были погружены в кузов пикапа боевиками ИГИЛ. Тело Блэка лежало на земле рядом с машиной. «Они собирались забрать тела, но они были напуганы», — сказал член второй семьи, проинформированный следователями командования.

Видео с мобильного телефона, опубликованное боевиками в марте, показало, что с американцев сняли одежду после того, как их убили. Даже их ботинки, кошельки и драгоценности были украдены. «Армия никогда не говорила нам, что они были лишены снаряжения и оружия, — сказал второй скорбящий родитель одного из солдат. — Их тела были сложены в грузовик».

Все члены семьи, которые за последнюю неделю пережили изнурительное общение со военными следователями, согласились общаться с ABC News на условиях анонимности, опасаясь негативной реакции Пентагона . Они рассказали о целом наборе решений, а также о невезении и необыкновенном героизме и доблести. Их также возмутили изменение информации о случившемся со стороны представителей Пентагона. По крайней мере, одной семье изначально сказали, что их родственник был убит минометным выстрелом. Но, как показал отчет о вскрытии и видео, недавно опубликованное боевиками в Интернете, это оказалось неправдой. Военный вместе с двумя другими сослуживцами был убит в перестрелке с близкого расстояния.

«Я знал, что они лгут», — сказал родственник ABC News. Многие должностные лица прошлой осенью повторили подобные неточности в прессе по поводу боевого инцидента, что привело к путанице и подозрениям. Представитель вооруженных сил изначально назвал проведение операции «простой разведывательной миссией». На самом деле, в команду входили 10 спецназовцев, американский разведчик, местный переводчик и 34 местных солдата. Их целью был лидер ИГИЛ приграничного региона, соединяющего Нигер и Мали, рассказали родственники погибших.

Но небольшая группа зеленых беретов и военных помощников — из оперативного отряда «Альфа 3212», 2-го батальона и 3-ей группы спецназа, были развернуты для «обучения, консультирования и оказания помощи» вооруженным силам Нигера и практически не имела опыта проведения боевых операций за рубежом. Они не были готовы к выполнению миссии. «Эта команда потерпела неудачу, прежде чем они добрались туда. Он состоял из неопытных, не эффективно обученных младших офицеров, — сказал один из членов семьи погибшего спецназовца. — Также были неудачные тактические решения. Этого можно было избежать».

По крайней мере, дважды во время трехчасовой перестрелки командир группы —капитан армии США, участвовавший лишь в одном боестолкновении в Афганистане, прежде чем он заработал свой зеленый берет, непреднамеренно потерял «контроль» над двумя группами подчиненных: трех солдат в одном месте и четвертого с местными солдатвми — в другом. Как только он потерял из виду каждого из них, он не восстановил контроль над ними до окончания боестолкновения. Все были найдены мертвыми.

«Команда развалилась. Но эта неудача началась задолго до того, как начали летать пули, — говорит военный писатель Дерек Гэннон, бывший зеленый берет, участник кампании в Ираке. — Это был полный провал. Они подвели эту команду. В течение дня Пентагон начал создавать легенду, чтобы обвинить команду, а не условия, в которых они были вынуждены действовать».

(Публикуется в сокращении).