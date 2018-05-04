Военных США бросили командиры на растерзание ИГИЛ*: стали известны подробности кровавой бойни

Американцы угодили в засаду террористов, и, вместо того, чтобы дать бой, командиры решили бежать.

Американские солдаты, погибшие при столкновении с боевиками ИГИЛ* в Нигере, были брошены своим командиром и сослуживцами на поле боя, сообщает ABC News.

Изначально Пентагон заявлял семьям бойцов, что военнослужащие погибли после минометного обстрела, но опубликованные в марте кадры атаки боевиков, снятые на нашлемную камеру одного из американцев, доказали, что это не так.

По словам родителей одного из погибших, их просто бросили, а навыков и подготовки солдат явно бы не хватило, чтобы противостоять террористам.

«Командиры даже не поняли, что оставили своих ребят позади, а к тому времени, когда их товарищи попытались добраться до них, было слишком поздно, и они уже были убиты», — рассказали родители ABC News.

Тела погибших военных США смогли отобрать у террористов нигерийские военнослужащие, а не американские. При этом боевики украли ценные вещи американцев и даже их ботинки.

Все близкие погибших считают, что в случившимся виноваты командиры, которые приняли неверное решение, отправляясь в дорогу, не смогли организовать отражение атаки и позорно сбежали, оставив погибать четверых солдат.

При нападении погибли старшие сержанты: 35-летний Брайан Блэк, 39-летний Джеремайя Джонсон и 29-летний Дастин Райт, именно их тела забрали нигерийские военные. Тело еще одного американского спецназовца — 25-летнего сержанта Дэвида Джонсона — нашли только через 48 часов поисков.

*ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая группировка.