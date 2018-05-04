Ещё
Военных США бросили командиры на растерзание ИГИЛ*: стали известны подробности кровавой бойни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Военных США бросили командиры на растерзание ИГИЛ*: стали известны подробности кровавой бойни 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Американцы угодили в засаду террористов, и, вместо того, чтобы дать бой, командиры решили бежать.
Американские солдаты, погибшие при столкновении с боевиками ИГИЛ* в Нигере, были брошены своим командиром и сослуживцами на поле боя, сообщает ABC News.
Изначально Пентагон заявлял семьям бойцов, что военнослужащие погибли после минометного обстрела, но опубликованные в марте кадры атаки боевиков, снятые на нашлемную камеру одного из американцев, доказали, что это не так.
По словам родителей одного из погибших, их просто бросили, а навыков и подготовки солдат явно бы не хватило, чтобы противостоять террористам.
«Командиры даже не поняли, что оставили своих ребят позади, а к тому времени, когда их товарищи попытались добраться до них, было слишком поздно, и они уже были убиты», — рассказали родители ABC News.
Тела погибших военных США смогли отобрать у террористов нигерийские военнослужащие, а не американские. При этом боевики украли ценные вещи американцев и даже их ботинки.
Все близкие погибших считают, что в случившимся виноваты командиры, которые приняли неверное решение, отправляясь в дорогу, не смогли организовать отражение атаки и позорно сбежали, оставив погибать четверых солдат.
При нападении погибли старшие сержанты: 35-летний Брайан Блэк, 39-летний Джеремайя Джонсон и 29-летний Дастин Райт, именно их тела забрали нигерийские военные. Тело еще одного американского спецназовца — 25-летнего сержанта Дэвида Джонсона — нашли только через 48 часов поисков.
*ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая группировка.
ТК «Звезда»: последние новости
Медведь загрыз пытавшегося сделать с ним селфи таксиста: видео Серфер установил мировой рекорд, поймав 25-метровую волну в Португалии Алкоголик и наркоман с фурункулезом: экс-врач «Локо» ответил на слова О'Коннора о допинг-манипуляциях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть18
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»108
Пятерых россиян лишили чемпионата мира
Олимпийский чемпион завалил допинг-тест1
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение