Для борьбы с мошкой перед матчами ЧМ-2018 в Волгоград завезли 70 тонн «Бактицида»

Сегодня в Волгоград доставили 70 тонн микробиологического препарата «Бактицид», который предстоит высыпать с воздуха на ерики, озера и прилегающие к ним участки Среднеахтубинского района, находящиеся в радиусе 15 километров от стадиона «Волгоград Арена».

Обработкой 230 гектаров полей, лугов и водоемов с воздуха займется ООО «Авиационно-спортивный клуб „Дельта“», выигравшее аукцион администрации Волгограда.

— Сейчас мы ждем результатов мониторинга по фазе созревания личинок мошки, — сообщил V1 генеральный директор компании Алексей Кобызев, — 70 тонн препарата уже завезли в Волгоград. Как только администрация нам даст отмашку, мы начнем обработку.

До конца мая пилоты компании должны распылить химикат над ериками Верблюд, Гнилой, Старая Ахтуба, а также над озерами Денежное, Вшивое, Чуботое, Бешеное.

По словам Алексея Кобызева, для вылетов отобрали шесть лучших пилотов. Сложность их работы заключается в том, что им придется пролетать очень низко над водоемами. Опрыскивание будет проводиться рано утром и поздно вечером.

— За один раз транспортное средство поднимает порядка 45 кг препарата, и таким образом нам нужно будет сделать более полутора тысяч вылетов, — рассказал гендиректор АСК «Дельта».

По информации V1, поставщиком «Бактицида» является компания «Сиббиофарм», расположенная в городе Бердск Новосибирской области. Препарат предназначен для борьбы с личиночными стадиями 73 видов комаров и 22 видов мошек. Производители утверждают, что «Бактицид» абсолютно безопасен для людей, животных, рыб и насекомых, кроме вышеперечисленных.

— Препарат полностью безопасен, поэтому пилотам не понадобятся какие-то средства защиты, — сказал Алексей Кобызев. — Однако людям все-таки не рекомендуется находиться вблизи этих ериков и озер в момент распыления препарата. Приготовленные под нашим распылением шашлыки, могут оказаться не самыми полезными для здоровья.