Самые горячие женщины из мира большого спорта

Каждый выход на поле этих спортсменок заставляет волноваться даже бывалых судей. Болельщики так и вовсе приходят только ради них — женщин, чья красота настолько совершенна, что затмевает даже их спортивные достижения.

Антония Миссура

Баскетбол

Эффектная хорватская красавица стала главной сенсацией Олимпийских игр в Лондоне. Ей даже специальный титул придумали — «Мисс Олимпиада 2012»!

Валерия Сафонова

Волейбол

Валерию поклонники прозвали «волейбольной принцессой» — еще бы, с такой-то внешностью она вполне могла бы пойти в модельный бизнес. Впрочем, об этом Валерия пока и думать не хочет: она профессионально занимается волейболом и не собирается менять спортивную площадку на подиум.

Даниэла Хантукова

Теннис

Долгие годы Даниэла оставалась настоящим символом большого тенниса. Эта красотка обладает поистине модельными параметрами: 181 сантиметр роста, длинные ноги, изящная фигура и умопомрачительная пластика. Сейчас Даниэла уже ушла из спорта, но все еще продолжает сниматься для ведущих мировых изданий. Здесь мы собрали несколько ее лучших снимков.

Лерин Франко

Легкая атлетика

Удивительное дело — Лерин бросила очень успешную карьеру модели ради большого спорта. В свое время Франко стала даже Мисс Парагвай, но ни на секунду не задумалась, когда тренер предложил ей сосредоточиться на спортивных победах.

Полина Кнороз

Легкая атлетика

Карьера Полины Кнороз только началась, но судьям уже приходится нелегко на ее выступлениях. Сосредотачиваться на спортивных достижениях этой выдающейся прыгуньи действительно нелегко — посмотрите только, как она выглядит!

Скелетон

Поклонники не отпускают Юлию даже на отдыхе, требуя от нее все новых и новых фотографий. В свое время Канакина променяла «девичий» балет на довольно суровый скелетон, о чем ничуть не жалеет.

Велогонки

Двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира в 2009 году вошла в список самых красивых женщин мира, затем снялась для FHM, появилась на обложке Esquire — и все это не снижая темпа.