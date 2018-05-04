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Тематические конверт, марка и маркированная карточка выйдут в почтовое обращение ко Дню Победы
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Тематические конверт, марка и маркированная карточка выйдут в почтовое обращение ко Дню Победы 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Фото: Федеральное агентство связи
АО «Марка» ко Дню Победы подготовило тематическую продукцию для коллекционеров и ценителей филателии, сообщили в пресс-службе компании.
«Ко Дню Победы в почтовое обращение выйдут художественный маркированный конверт «С Днем Победы!», почтовая марка и маркированная карточка в рамках серии «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. „Путь к Победе“, посвященные битве за Кавказ», — говорится в сообщении.
Также изготовлена художественная обложка «С Днем Победы!», в которую вошли марка №272 «А. Михайлов „Поверженные знамена. Парад Победы“, блок №1408 „65 лет Победы в Великой Отечественной войне“ и виньеткой с изображением орденов Великой Отечественной войны. Также в продаже представлены сувенирные наборы с марками и монетами „Города воинской славы“, „Битва под Москвой“, „Сталинградская битва“, набор с монетами „Города-Герои. Керчь. Севастополь“, разнообразные значки военной тематики.
Для каждого из 33 салонов „Коллекционер“ подготовлены специальные сувенирные штемпеля различного дизайна.
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