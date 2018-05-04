Число заявок на аккредитацию в пресс-центрах в городах ЧМ-2018 превысило 2000

Заявку на аккредитацию в городские пресс-центры одиннадцати городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу — 2018, подали более двух тысяч представителей российских и зарубежных СМИ, и это число продолжает расти.

«Мы наблюдаем высокий интерес, причем как со стороны российских СМИ, так и со стороны наших коллег за рубежом. Среди подавших заявки не только традиционные медиа, но и блогеры. Мы готовы реализовать весь заявленный функционал во всех одиннадцати пресс-центрах, аналогичную работу мы уже проводили во время Кубка Конфедераций», — подчеркнула руководитель Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» Ольга Колева.

Крупнейшее информационное агентство «Россия сегодня» выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время чемпионата мира. Главное международное футбольное событие пройдет в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля. Пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионах и городах, принимающих матчи мундиаля. Такие же пресс-центры агентство успешно организовало во время кубка Конфедераций в 2017 году и на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Ежедневно команда «Россия сегодня» будет предлагать аккредитованным в пресс-центре журналистам насыщенную деловую и культурную программу: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звезд культуры и искусства, будут организованы мастер-классы и посещение музеев. На площадках пресс-центров представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi, локерами и смогут смотреть матчи. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов.

Доступ в пресс-центры будет осуществляться по аккредитации на сайте. Аккредитация закрывается 30 мая.