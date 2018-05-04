Ещё
Число заявок на аккредитацию в пресс-центрах в городах ЧМ-2018 превысило 2000
Далее:
Читайте также:
Ещё

Число заявок на аккредитацию в пресс-центрах в городах ЧМ-2018 превысило 2000 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Заявку на аккредитацию в городские пресс-центры одиннадцати городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу — 2018, подали более двух тысяч представителей российских и зарубежных СМИ, и это число продолжает расти.
«Мы наблюдаем высокий интерес, причем как со стороны российских СМИ, так и со стороны наших коллег за рубежом. Среди подавших заявки не только традиционные медиа, но и блогеры. Мы готовы реализовать весь заявленный функционал во всех одиннадцати пресс-центрах, аналогичную работу мы уже проводили во время Кубка Конфедераций», — подчеркнула руководитель Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» Ольга Колева.
Крупнейшее информационное агентство «Россия сегодня» выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время чемпионата мира. Главное международное футбольное событие пройдет в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля. Пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионах и городах, принимающих матчи мундиаля. Такие же пресс-центры агентство успешно организовало во время кубка Конфедераций в 2017 году и на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Ежедневно команда «Россия сегодня» будет предлагать аккредитованным в пресс-центре журналистам насыщенную деловую и культурную программу: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звезд культуры и искусства, будут организованы мастер-классы и посещение музеев. На площадках пресс-центров представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi, локерами и смогут смотреть матчи. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов.
Доступ в пресс-центры будет осуществляться по аккредитации на сайте. Аккредитация закрывается 30 мая.
Нижегородская правда: последние новости
Никитин — талисман. «Олимпиец» одержал первую победу на «Стадионе Нижний Новгород» Как бесплатно попасть на финал ЧМ-2018. Стартовал всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов» Первый телемост на стадионе ЧМ-2018. Глеб Никитин станет участником Наблюдательного совета «Россия-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть18
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»108
Пятерых россиян лишили чемпионата мира
Олимпийский чемпион завалил допинг-тест1
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение